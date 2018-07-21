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Kuyumculardan sahte altın uyarısı

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yeni evlenen çiftlerin bozdurmak için getirdikleri altınlardan her 10 tanesinden birinin sahte çıktığını söyleyerek, vatandaşları emanet altın ve internet üzerinde alınan altınlardan uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.
21 Temmuz 2018 17:47
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Kuyumculardan sahte altın uyarısı

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında düğünler ardı ardına yapılmaya başlandı. Vatandaşların geleneği üzerine gelin ve damatlara takılan altınlardaki sahte altın oranı ise son zamanlara oranla çok artış gösterdi. Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, sahte altınların çoğalmasını emanet alınan altınlara ve internetten sipariş edilen altınlara bağlayarak açıklamalarda bulundu.

Çeyrek ve gram altının bujiterisini yapanların cezalandırılması gerektiğini ifade eden Salih Özman, "Düğün sezonu başladı. Çeyrek altın 320 lira gibi vatandaşları zorlayabilecek bir rakama geldi. Haftada birkaç düğünü olan vatandaş ise düğünlerde altın takamaz hale geliyorlar. Ama bizim ülkemizde düğünlerde altın takmak bir adet. İnsanlar mahcup olmamak için altın takmak zorunda kalıyorlar. İlk başlarda gram altınlar ile insanlar bu işi çözüyordu. Artık gram altın da 200 liraya doğru dayanınca, gram altın da bütçeyi sarsmaya başladı. Durum böyle olunca insanlar yan yollara sapmaya başlıyor. Samsun'da ki ve Türkiye'de ki kuyumcular da sahte altın ve altın ürünleri satılmaz. Çünkü kuyumcular sık sık denetleniyor. Liraların ve altınların sahteleri ya da bujiterileri yapılıyor. Özellikle internetten altın alanlar gerçek altın yerine sahte altın alabilirler. Ya da üzerinde parası olmayan vatandaşlar, bir komşusundan emanet altın alıp düğünlerde takabilir. Sahte altın vakası da en çok bu olaylarda görülüyor. Çünkü komşunuzdan aldığınız altın, komşunuza kuyumcu haricinde başka birinden geçebilir. Sizden önce birkaç el değiştirebilir. İnternetten sipariş edilen altınlar da bu sahte altınlara rastlayabilirsiniz. Vatandaşlar özellikle paketin içinde satılan gram altının sahte mi gerçek mi olduğunu anlayamazlar. O yüzden yetkililerin, tasarruf eşyası olarak kullanılan sikke altın ve gram altınlarının bujiterisinin yapılmasının önüne geçmesi gerekiyor" dedi.

"Bozdurulmaya gelen her 10 altından biri sahte çıkıyor"

Yeni evlenen çiftlerin bozdurmaya getirdikleri altınlarının 10'da birinin sahte çıktığını ifade eden Özman, "Altın alacak vatandaşlar, altınlarını kesinlikle kuyumcu esnaflarından alsınlar. Düğün yapan çiftler altınlarını bozdurmak için bizlere geliyorlar. Çiftler 25-30 tane çeyrek ve gram altını bozdurmak için getiriyorlar. Biz içlerinden ayıklama yapıyoruz, her 10 tanede bir tane sahte altın çıkıyor. Bu her altın bozdurmaya getiren yeni çiftle genellikle böyle oluyor. Her 10 altında bir bu bijuteri altını dediğimiz sahte altınla karşılaşıyoruz. Vatandaşlar, bu gibi durumlarla karşılaşmamak için düğünde takacakları altınları kuyumculardan alması gerekiyor" diye konuştu.

Bugün itibariyle 22 ayar bileziğin gramı 187 TL, çeyrek altın 320 lira, tam lira bin 314 lira ve gram altın da 191 liradan satışa sunuluyor.
İhlas Haber Ajansı
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