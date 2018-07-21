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Üniversite tercihi yapacak öğrencilere öneri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslenerek "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini gönül rahatlığı ile yazabilirsiniz" dedi.
21 Temmuz 2018 18:24
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Üniversite tercihi yapacak öğrencilere öneri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, İngilizce ve Türkçe olmak üzere fakültenin iki bölümden oluştuğunu belirtti.

Dekan Durmuş "Gelişmiş bir fakültemiz var, dört adet büyük amfimiz ve oldukça büyük dersliklerimiz var. Anatomi laboratuvarlarımız gayet iyi, multidisiplinler laboratuvarımız ise oldukça gelişmiş durumda. Öğrencilerimiz istedikleri miktarda bilgisayar, mikroskop ve her türlü imkanlara sahipler. Mesleki uygulama laboratuvarlarımız var. Onlarda da öğrencilerimiz gerekli maket ve el becerilerini geliştirmek için uygulama yapabilecekleri her türlü olanağa sahip" İfadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin kendi bölgesindeki fakülteler içinde en gelişmiş tıp fakültelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Dekan Durmuş, "Öğrencilerin tümü her türlü eğitim olanağından maksimum düzeyde faydalanabiliyorlar. Hastane olarak gerek karaciğer nakli gerek kemik iliği naklinde gerekse protez bacak naklinde oldukça gelişmiş bir hastaneyiz. Bu yönleriyle zaten ön plana çıkan bir hastanemiz var. İlk defa bu yıl çocuklarda da kemik iliği nakli hastanemizde başladı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih edecek öğrenciler gerek öğretim üyesi kalitesi gerekse de eğitim olanakları açısından bölgede en çok faydalanabilecekleri fakültelerden birine gelmiş olacaklar" şeklinde konuştu.

Akademik personel yönünden eksiklik bulunmadığını ve alanında oldukça önemli isimlerin bulunduğunu dile getiren Dekan Durmuş, "250 öğretim üyemiz bulunmakta, 110 tanesi profesör, zaman zaman değişen rakamlar olsa da bunun 70 tanesi doçent, geri kalanları ise doktor öğretim üyesi. Yaklaşık 350 civarında da öğretim elamanımız var. Bu yönüyle yakın illerdeki üniversitelerle karşılaştıracak olursak öğretim üyesi ihtiyacı olmayan, hemen her dalında yeterli miktarda öğretim üyesi bulunan tek hastaneyiz" ifadelerini kullandı.

Hemen her alanda yeterli düzeyde maketin mevcut olduğunu ve öğrencilerin dikiş atma, hasta muayene etme, hasta dinleme, gerekirse kalp masajı yapmaya kadar hemen hemen tüm uygulamaları yapabilecekleri mesleki uygulama laboratuvarlarının bulunduğunu belirten Dekan Durmuş, "Bunu bu yıl daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Yapacağımız proje ile bu maketlerimizi önümüzdeki yıldan itibaren kendimiz üretir hale geleceğiz. Kendi maketlerini yapıp öğrencilerine yaptığı maketler üzerinden eğitim veren bir fakülte olma yolunda ilerliyoruz" İfadelerine yer verdi.

Karaciğer naklinde Türkiye'de ve Avrupa'da birinci sırada olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin, Tıp Fakültesi için önemi hususunda açıklamada bulunan Dekan Durmuş, "Karaciğer nakli 2002 yılında başladı, o günden bu güne sürekli gelişerek devam ediyor. Karaciğer naklinin yapılıyor olması fakültemizi diğer birçok fakültenin önüne geçiren bir durum. Dünyada ikinci sırada olmamız ve bu alanda Avrupa'da ve Türkiye'de birinci olmamız hastanemizin potansiyeli ve gelişmişliği açısından öğrencilerimize fikir verme konusunda oldukça iyi bir yol gösterici olmaktadır. Tercih yapacak olan öğrencilere gözlerini kırpmadan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini gönül rahatlığı ile yazmalarını öneririm. Gerçekten gelişmiş ve her alanda yeterli öğretim elemanına sahip ve yine hemen hemen her alanda ön plana çıkabilmiş bir fakülte ve hastaneden bahsettiğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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