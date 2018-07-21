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Trabzon-Ankara uçağı karıştı!

Trabzon- Ankara seferini yapacak 15.40 uçağının klimalarının bozuk olması üzerine yolcular isyan etti. Yolcuların bir kısmı sıcaktan fenalık geçirdi. 200'ü aşkın yolcusu bulunan uçak pist başından geri dönerek, yolcularını tahliye etti.
21 Temmuz 2018 18:34
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Trabzon-Ankara uçağı karıştı!

UÇAK PİST BAŞINDAN GERİ DÖNDÜ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, THY'nin Trabzon-Ankara seferini yapacak 15.40 uçağına binen yolcular, valizlerini yerleştirdi. Sıcaktan bunalan yolcular görevli hosteslerden klimaların çalışmadığını belirterek, yardım istedi.

Bir süre sonra uçak pist başı yapmak üzere harekete geçti. Bu sırada hala klimaların çalışmaması üzerine isyan eden yolculardan bazıları fenalık geçirdi. Uçağın kaptan pilotu, klimaların arıza yaptığını fark edince, uçağı yeniden aprona çevirdi.

KAPILARI AÇILAN UÇAKTAN İNDİLER

Yolcular kapıları açık olan uçaktan inmek istedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından yolcular uçaktan inerek, apronda beklemeye başladı. Fenalık geçiren yolcular için aprona ambulanslar girdi. Ambulansların müdahale ettiği yolcular, daha sonra dış hatlar terminaline alındı. Yolcular burada beklemeye başladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre teknik ekip, uçağın klima arızasını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk
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