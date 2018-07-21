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PKK'ya büyük darbe! Yerle bir edildi...
Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalında, hava harekatları sonucu, 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 20-21 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatı sonucunda 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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