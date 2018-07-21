1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birinci olmalarını kimse engelleyemedi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2. düzenlenen triatlon yarışlarında Yıldız Kadın birincisi Zeynep Uçarsoy (15) ve Paralimpik TR5 Erkek birincisi Abdulkadir Özoğul'un başarısı görenleri şaşkına çevirdi.
21 Temmuz 2018 19:00
Yazdır
Birinci olmalarını kimse engelleyemedi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Ünye'de düzenlenen yarışlarda, yarışmacılar ihtiyaç ve masraflarını karşılamak amacıyla sponsor desteği sağladı. 15 yaşındaki Zeynep Uçarsoy yıldız kadın birinciliğini alarak sahnede ödül aldığı sırada sunucunun sponsorunuz yok mu sorusu üzerine," Benim En Büyüm Sponsorum Annem" diyerek çevredekilerin büyük alkışını aldı.

Kızım için her şeyi yaptım

Evladım için her şeyi yaparım diyen anne Arzu Avcı,"Kızımın çocukluğundan itibaren yaptığı sporu bende annesi olarak destek çıkıyorum. Çok para harcadım ama kızım için feda olsun. Önemli olan onun kazanması değil, toplumda başarmak istediğini herkese göstermesidir. Bundan sonra daha güzel başarılara imza atacağına eminim. Ve daima kızımın arkasındayım"dedi.

Spor bana ailem demesini öğretti

Yarışmacılarının sponsor desteğiyle yarıştığını ve ailesinin desteğiyle sadece kendisinin yarıştığını söyleyen 15 yaşındaki Zeynep Uçarsoy,"4 yaşımdan itibaren yüzüyorum.Bu sporu başarmak için değil aslında yapacağımı bile düşünmüyordum. Bu sporun bana öncelikle vermiş olduğu en büyük mesaj ise ailem olmasıydı"diye konuştu.

Sporla engelimi unuttum

Düzenlenen yarışlarda Paralimpik TR5 tek Erkek birincisi Abdulkadir Özoğul," Sporla bizler hayat buluyor, engel nedir unutuyorum. İlk sporuma 2006 yılında ilk Paralimpik spora ise 2016 yılında başladım. Daha önceki yapılan sporlarda 7-8 Paralimpik yarışmacı arasında birinciliği aldım. Bu gün ise 1 saat 40 dakika ile normal sporcularımızdan daha fazla başarı gösterdim.Başarmak için önce inanıyorum. Buradan sporun hiç bir engelliyi korkutmamasını ve hiç bir engelin spora engel olmadığını söylemek isterim"şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 456 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik kazasında hayatını kaybeden asteğmen defnedildi
21 Temmuz 2018 19:50		 Gaz betondan tarihi kalyon inşa ediyorlar
21 Temmuz 2018 19:34
Görüntüler Türkiye'den! Böyle karşıladılar
21 Temmuz 2018 19:30		 Köylüleri 'uçurmayı' amaç edindiler
21 Temmuz 2018 19:20
Sıcaktan bunalanların adresi 'Çiseli Şelalesi'
21 Temmuz 2018 19:17		 Akçakoca sahilleri güneyi aratmadı
21 Temmuz 2018 19:14
4 yaşındaki Muhammed Ali şafta sıkışarak can verdi
21 Temmuz 2018 19:10		 Telefonla video çekerken kazayı kaydetti
21 Temmuz 2018 19:07
Enişteleri tarafından öldüren karı koca toprağa verildi
21 Temmuz 2018 19:04		 Öğretmen gelin-damat pasta yerine karpuz kesti
21 Temmuz 2018 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teselya 1
Fenerbahçe 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 3
17.30 2
supporters 8
kel alaka 2
künye 1
hayat 1
Mihriban 1
sınırlı özgürlük 2
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam