1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enişteleri tarafından öldüren karı koca toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zanlı Mustafa Duran'ın boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak öldürdüğü 5 kişiden ikisi olan kayın birader ve karısı toprağa verildi.
21 Temmuz 2018 19:04
Yazdır
Enişteleri tarafından öldüren karı koca toprağa verildi

Eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran'ın yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Birol Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı Tuğçenur Duran'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bekir Cihan Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç'ın cenazeleri öğle saatlerinde morgdan alınarak helallik alınması için cinayetin işlendiği evlerine getirildi. Daha sonra ilçeye bağlı Bozyurt Mahallesine getirilen çiftin cenazeleri kılının cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden diğer kayın birader olan Birol Karakılıç'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 980 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik kazasında hayatını kaybeden asteğmen defnedildi
21 Temmuz 2018 19:50		 Gaz betondan tarihi kalyon inşa ediyorlar
21 Temmuz 2018 19:34
Görüntüler Türkiye'den! Böyle karşıladılar
21 Temmuz 2018 19:30		 Köylüleri 'uçurmayı' amaç edindiler
21 Temmuz 2018 19:20
Sıcaktan bunalanların adresi 'Çiseli Şelalesi'
21 Temmuz 2018 19:17		 Akçakoca sahilleri güneyi aratmadı
21 Temmuz 2018 19:14
4 yaşındaki Muhammed Ali şafta sıkışarak can verdi
21 Temmuz 2018 19:10		 Telefonla video çekerken kazayı kaydetti
21 Temmuz 2018 19:07
Birinci olmalarını kimse engelleyemedi
21 Temmuz 2018 19:00		 Öğretmen gelin-damat pasta yerine karpuz kesti
21 Temmuz 2018 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teselya 1
Fenerbahçe 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 3
17.30 2
supporters 8
kel alaka 2
künye 1
hayat 1
Mihriban 1
sınırlı özgürlük 2
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam