Bazı ziyaret ve programlar için Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, havalimanında partililerce karşılandı.

Kılıçdaroğlu, eşi tedavi gören eski CHP milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ı Kepez ilçesindeki özel bir hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra, seçim gecesi Antalya Adliyesi önünde yaşanan gerginlik sonrasında tutuklanan CHP'li 5 genci Antalya E Tipi Cezaevi'nde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gençlerin aileleriyle Döşemealtı ilçesindeki mesire alanında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, çocukları tutuklanan ailelerin bazı sorunları olduğunu belirterek, sorunların çözülmesi için CHP İl Başkanı ve milletvekillerinin ellerinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ailelerin bazı beklentilerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığından izin gerekiyor. O iznin de bir an önce gelmesi lazım. Bu arkadaşlarımızın bir an önce tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu konuda parti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan genç arkadaşların morallerinin iyi olması. Onların hiçbir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa sürede özgürlüklerine kavuşurlar."