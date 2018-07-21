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Bir babanın en acı anı...
Konya'da babasının kullandığı traktörün arka kısımına takılan saman makinesinin şaftına takılan 4 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti.
Olay, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Akasma Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir sokak üzerinde bulunan ve hayvancılık yapan evde çalışan İbrahim El Muhammed hayvanlar için yem karmaya başladı. Bu sırada İbrahim El Muhammed'in 4 yaşındaki oğlu Muhammed Ali El Muhammed babasının kullandığı traktörle şaftın arasına sıkıştı. Oğlunun sıkıştığını fark eden İbrahim El Muhammed makineyi durdurarak oğlunu kurtardı.
Yaşanan olayın ardından aile durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri incelemelerde bulundu. Oğlunu kurtarmaya çalışan İbrahim El Muhammed kanlı gömleğiyle oturarak olup bitenleri izledi. Muhammed Ali'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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