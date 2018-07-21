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Otel odasında cansız bedeni bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir otelde konaklayan Önder Kuru (56), odasında ölü bulundu.
21 Temmuz 2018 19:44
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Otel odasında cansız bedeni bulundu

İddiaya göre, Bayındır'dan Ödemiş'e gelen Kuru, 19 Temmuz tarihinde otele giriş yaptı. Odasına girdikten sonra hiç dışarı çıkmayan Önder Kuru ve son olarak otelin resepsiyonundan yiyecek istedi. Sonrasında Kuru'dan hiç haber alamayan otel çalışanları şüphelendi ve yedek anahtarla odaya girdi. Çalışanlar odaya girince Önder Kuru'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen emniyet güçlerine haber verilirken, sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kuru'nun cenazesi savcının incelenmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İddiaya göre, kanser hastası olan Önder Kuru'nun tedaviyi reddettiği öne sürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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