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Trafik kazasında hayatını kaybeden asteğmen defnedildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Asteğmen Umut Özkan, memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
21 Temmuz 2018 19:50
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Trafik kazasında hayatını kaybeden asteğmen defnedildi

Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınan Özkan'ın cenazesi Altınova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Özkan'ın tabutuna sarılan annesi Tevrat Özkan ile ablası Özlem Koçoğlu, büyük üzüntü yaşadı.

Hacı Bayram Veli Camisi'ne getirilen Özkan'ın cenazesi, Ayvalık Müftü Vekili İzzet Altıntaş'ın kıldırdığı namazın ardından Altınova mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özkan'ın ailesi ve yakınları, Balıkesir Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yüksel Şener, Ayvalık Garnizon Komutan Vekili Yarbay Fatih Özen, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Gökay Bacan, İbrahim Mühürdaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Özkan, dün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde otomobiliyle seyrederken Tulumtaş mevkisi İncek Köprüsü çıkışında bir köpeğe çarpmış, aracından inip hayvanı yol kenarına çekmeye çalışırken Erdoğan Ç'nin kullandığı 06 SGU 41 plakalı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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