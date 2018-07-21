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IMF Başkanı Lagarde'dan G20 bakanlarına uyarı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, G20 bakanlarını yükselen ticaret gerilimlerinin küresel ekonomiye olumsuz etkisi konusunda uyardı.
21 Temmuz 2018 20:10
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IMF Başkanı Lagarde'dan G20 bakanlarına uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ile basın brifingi düzenledi.

Ticaret gerilimlerinin gölgesinde yapılan G20 görüşmelerinde üye ülkelerin bakanlarına son dönemde yükselen tarifelerin küresel ekonomiye yönelik etkilerini inceleyen bir rapor sunacağını ifade eden Lagarde, şunları kaydetti:

"Tarifelerin yükselmesiyle ortaya çıkan ticaret gerilimlerinin direkt etkisini, farklı senaryolar çerçevesinde inceledik. Mevcut durumda uygulamaya giren ve gireceği açıklanan tedbirler nezdinde hazırlanan rapor, bunların en kötü senaryoda küresel gayrisafi hasılaya etkisinin 0,5 puan düşüş olacağını gösteriyor. Bu, oldukça ciddi bir etki."

Lagarde, IMF ile geçen ay 50 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzalayan Arjantin hükümetiyle G20 toplantısı kapsamında tekrar görüşme imkanı bulduğunu ve hükümetin ekonomik hedeflerini "ulaşılabilir" bulduklarını söyledi.

"Arjantin hükümetinin geliştirdiği politikalara saygı duyuyoruz ve teşvik ediyoruz." ifadesini kullanan Lagarde, Arjantin Merkez Bankasının attığı adımlar çerçevesinde para politikası konusunda kayda değer ilerleme sağlandığını ve enflasyon hedefine ulaşılmasını beklediğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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