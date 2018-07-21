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Doktorlardan şiddete tepki

ATUDER Genel Sekreteri Prof. Dr. Al, "Sağlık çalışanlarını suç ve suçlulardan koruyacak sağlam sonuç alıcı hükümlerin ivedilikle çıkarılmasını ve var olan kanunların uygulanmasını arz ediyoruz." dedi.
21 Temmuz 2018 20:30
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Doktorlardan şiddete tepki

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Genel Sekreteri Prof. Dr. Behçet Al, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, görevleri başında öldürülen sağlık çalışanı meslektaşlarına rahmet dileyerek, şiddeti lanetlediğini söyledi.

Sağlık çalışanları olarak hastalar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkati çeken Prof. Dr. Al, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları olarak bizler haklarımızı, kayıp olan itibarımızı, rencide olmuş onurlarımızı, sindirilmiş benliklerimizi sokaklarda bağırarak, işimizi bırakıp pankartlar açıp yürüyerek aramayacağız. Bu mesleğimizin kutsiyetine, devletin itibarına da yakışmaz ve bu duruma da gelinmemelidir. Her halükarda mesleğimizi icra edip, insanlarımıza sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bununla beraber haklarımızı gasbeden, beden ve ruhlarımıza saldıran suçlulardan kanun çerçevesinde, hukuk sınırları içerisinde haklarımızın alınmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarını insanlardan, vatandaşlarımızdan ve onları korumak için değil hepimizi suç ve suçlulardan koruyacak sağlam sonuç alıcı hükümlerin ivedilikle çıkarılmasını ve var olan kanunların uygulanmasını arz ediyoruz."

Devletin tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelebilecek kudrette olduğunu belirten Al, bazen devlet yetkililerinin ağzından topluma hitaben çıkacak birkaç samimi cümlenin bile konunun çözümüne büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kuvvetin kanunda olması gerektiğini ifade eden Behçet Al, "Kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, o zaman zulüm, şiddet yayılır. Eğer sağlık çalışanları olarak bizim kusurumuz olursa onu da hukuk ispat eder, kanun infaz eder. Son olarak toplumun her alanda artan şiddete karşı bir görevinin olduğuna inanıyoruz. Suç ve suçlulara hukuk çerçevesinde lazım olan tepkiyi gösterebilmeli, yanlış karşısında doğrunun yanında olmalıyız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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