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Bakan Albayrak'tan Buenos Aires'te yoğun mesai

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yoğun temasları sürüyor.
21 Temmuz 2018 20:44
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Bakan Albayrak'tan Buenos Aires'te yoğun mesai

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires'te Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Endonezya maliye bakanları ile görüşecek.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak'ın yoğun temasları sürüyor.

Albayrak, gün içinde Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

G20'nin "Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek", "Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı basına kapalı oturumlara katılacak Albayrak, son oturumun açılış konuşmasını yapacak.

Albayrak'ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ve diğer ikili görüşmelerle devam edecek.
Anadolu Ajansı
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