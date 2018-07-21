Terör dünya şampiyonluğuna engel olamadı

Şırnak'ın PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla gündeme gelen Cizre ilçesindeki Nur Mahallesi'nde büyüyen ve spor yaşamını Batman Belediyespor Kulübü bünyesinde sürdüren işitme engelli milli güreşçi Sinan Sadak, teröre inat üç kez dünya şampiyonu oldu.

Cizre'de 8 nüfuslu yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sinan Sadak (23), duyma yetisini kaybetmesine rağmen küçük yaşlarda ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimine katkıda bulundu.

2008 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde güreş eğitimi veren antrenör Levent Kaleli ile tanışmasıyla yaşamı değişen Sinan Sadak, Kaleli'nin desteği ile güreşe başladı.

Kısa sürede güreş müsabakalarında büyük başarı gösteren Sinan, dört kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

2012 yılında İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Sinan, 2014 yılında Erivan'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. 2015'te Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorilerinde şampiyon olan milli sporcu, 2016 Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası ve son olarak geçen ay Rusya'nın Vladimir kentindeki Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer almayı başardı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyespor Kulübü bünyesinde spor yaşamına devam eden, yaşadığı zorluklara ve terör baskısına rağmen Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmanın gururunu yaşayan Sinan, belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cizre'den dünya şampiyonluğuna

Sinan Sadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıllık güreş yaşamında üç dünya şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği, 2 Avrupa şampiyonluğu ile çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Terör örgütünün geçmişte saldırılar gerçekleştirdiği, 2 yıl önce de kazdıkları çukurlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla yaşamı adeta zindana çevirdikleri Nur Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü belirten Sinan, 12 yaşında güreşle tanıştığını aktardı.

"O zamanlar ilk Türkiye madalyamı almıştım. 2011 yılında Ankara Kızılcahamam Kulübüne transfer oldum. Kızılcahamam'da tam manasıyla milli takım kariyerim başladı." diyen Sinan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 yaşında büyükler kategorisinde dünya ikincisi oldum. 2014 yılında dünya şampiyonu oldum. 2015 yılında Avrupa'da hem gençler hem de büyüklerde iki gün arayla Allah nasip etti çifte Avrupa şampiyonluğu yaşadım. 2016 yılında İran'da dünya şampiyonu oldum. Son olarak 2018'de Rusya'da Vladimir'de bireyselde dünya şampiyonu oldum, takım halinde de dünya ikincisi olduk."

Hedef 2021 olimpiyatları

Kariyerine Batman Belediyespor Kulübünde devam ettiğini anlatan Sinan Sadak, hedefinin 2021 olimpiyatları olduğunu aktardı.

Sinan, "Bundan sonraki hedefimde 2019 yılında Belarus'ta yapılacak olan Avrupa, 2020'de İstanbul'daki Dünya Şampiyonası var, 2021'de de nasip olursa olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyorum. Nasip olur da madalya alırsam bütün sporcuların hayal ettiği kariyer hedefime ulaşmış olacağım." diye konuştu.

"Artık olumsuzluklarla değil, güzel şeylerle anılmak istiyoruz"

Cizre'nin terörle anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Sinan, bu algıyı kırmak istediğini kaydetti.

Sinan, Cizre'nin Hz. Nuh'un kenti olduğunu vurgulayarak "Cizre denilince akla ilk gelen şey terör. Oysa geçmişte çok büyük alimler yetiştiren bir memleketten söz ediyoruz, Hz. Nuh'un şehrinden söz ediyoruz. İnsanlığın doğuşunun olduğu bir yerin bu kadar olumsuzluklarla yansıması kimsenin hoşuna gitmiyor. İnşallah gelecek nesillere örnek başarılar bırakıyoruz. Artık olumsuzluklarla değil spor, fen ve sanatla, güzel şeylerle anılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Belki de Allah beni vesile olarak öne sürüp şampiyonluk nasip etti." ifadesini kullanan Sinan, bu şampiyonluk vesilesiyle memleketini farklı yerlerde güzelliklerle anlatmaya çalıştığını söyledi.

Sinan, olumsuzluklara ve teröre rağmen bu başarının çıkmasını insanların hayretle izlediğine işaret ederek, "Sadece ben değilim, farklı dallarda başarılı kardeşlerim var. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Sinan, gençlerin kendilerine hedef belirlemesi ve sabırlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Şahin: "Bu başarı gururlandırdı"

Batman Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, Batman'ın bundan sonra bu tür başarıları daha çok göreceğini ve yaşayacağını belirtti.

Belediyenin spor kulübü bünyesindeki milli güreşçi Sinan'ın memleketi Cizre'nin yanı sıra Batman ve Türkiye'nin de adını dünyaya duyurduğuna dikkati çeken Şahin, Sinan'ın bölgenin yetiştirdiği başarılı güreşçilerden biri olduğunu aktardı.

Şahin, güreşe başladığı günden bu yana Sinan'ı hem okulda hem de kulüpte takip ettiğini belirterek, "Bu son elde ettiği başarı hepimizi Batman, belediyemiz ve şehrimiz adına gururlandırdı." ifadesini kullandı.