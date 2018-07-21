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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru zebra sevinci
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra sayısının dünyaya gelen yavruyla birlikte 9'a yükseldiği bildirildi.
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra sayısının dünyaya gelen yavruyla birlikte 9'a yükseldiği bildirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parktaki zebra sayısı, son bir ayda dünyaya gelen 2 yavruyla 9'a yükseldi.
Yavru zebralara "Çilli" ve "Zilli" isimleri verildi.
Annelerinin yanından bir an olsun ayrılmayan yavru zebralar, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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