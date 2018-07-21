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Erkek liginin kadın antrenörü

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi ekiplerinden 1957 Suluovaspor'un antrenörlüğünü İlknur Yazıcılar Özçelik yürütürken, yardımcılığını da eşi Arif Özçelik yapıyor.
21 Temmuz 2018 21:00
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Erkek liginin kadın antrenörü

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig ekiplerinden 1957 Suluovaspor'un antrenörlüğünü 38 yaşındaki kadın çalıştırıcı İlknur Yazıcılar Özçelik üstleniyor.

1957 Suluovaspor Erkek Hentbol Takımı'nı 3 yıldır çalıştıran İlknur Yazıcılar Özçelik'in yardımcı antrenörlüğünü ise eşi Arif Özçelik yapıyor.

Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak da çalışan bir çocuk annesi Özçelik, erkek liginde bir kadının antrenörlük yapmasının avantaj sağladığı görüşünde.

İlknur Yazıcılar Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hentbol kariyerine 18 yıl önce başladığını belirtip, birçok takımda forma giydiğini söyledi.

Kadınlar hentbol liglerinde kadın antrenör sayısının oldukça az olduğuna dikkati çeken Özçelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki hentbol erkek liglerinin tek kadın antrenörüyüm. Erkek liginde kadının antrenörlük yapmasının, yaşadığımız toplum açısından baktığımızda eksileri olacağı düşünülüyor. Ancak ben şöyle bakıyorum, cinsiyet ayrımına gitmeden birbirimizi insan olarak gördüğümüzde, herkes işini yaptığında, eksi olarak gördüğümüz şeyler artıya dönüşebiliyor. Öncelikle sporcuların size güven duyması gerekiyor. Bilginize ve kişiliğinize güvenmesi gerekiyor. Karşılıklı olarak güveni sağlarsanız, sporcu size kadın olarak değil, işini yapan biri olarak bakıyor. Çünkü ben de onlara işini yapan birer sporcu olarak bakıyorum."

"(Erkeklerin başında bir kadın antrenör nasıl olur?) diyorlar"

Üstlendiği görevin zorlukları bulunduğunu ancak aynı zorlukları bir kadın takımının başındaki erkek antrenörün de yaşadığına işaret eden Özçelik, "Üç yıldır bu takımı çalıştırıyorum. Benden ya da sporcularımdan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Çevreden de ciddi bir tepki almadık. Sadece şaşırıyorlar. 'Erkeklerin başında bir kadın antrenör nasıl olur?' diyorlar ancak beni tanıdıklarında nasıl olduğunu anlıyorlar. Bir kadın olarak erkek takımı çok rahat çalıştırılabilir." ifadelerini kullandı.

İlknur Yazıcılar Özçelik, kadın antrenör olmanın avantajlarının, zorluklarından fazla olduğunu dile getirerek, "Antrenmanlarımızda ve maçlarda küfür kullanmıyoruz. Bu, sporcularımız açısından önemli. Benim kadın olarak takımın başında bulunmam, kavgaya karışmamamızı ve şiddetin ön plana çıkmamasını sağlıyor. Kavgaya ve küfüre müsaade etmiyorum. En büyük avantajı bu mesela. Saygıdan dolayı karşı takım kavgaya girmek istemiyor ve küfürlü sözler kullanmıyor." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Ferdi Kayış ise takımda kadın antrenörün avantaj oluşturduğunu belirterek, "Bizim için çok büyük şans. Bize anne şefkati gösteriyor. Sakatlandığımızda kendisi ilgileniyor, sargılarımızı sarıyor, hastaneye götürüyor. Annemiz gibi bizimle ilgileniyor. Erkek hocalar biraz daha otoriter oluyor. Tabii ki hocamız da otoriter ancak şefkat de gösteriyor. Bence böyle daha verimli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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