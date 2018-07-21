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'Tekne battıktan sonra 8-9 saat denizde kaldık'

Yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışırken bindikleri teknenin batması sonucu denizde mahsur kalan ve Türk sahil güvenlik ekiplerince KKTC açıklarında kurtarılan göçmenler yaşadıkları korku ve kurtuluş hikayelerini AA'ya anlattı.
21 Temmuz 2018 21:07
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'Tekne battıktan sonra 8-9 saat denizde kaldık'

Yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışırken tekneleri batan ve Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Suriyeli göçmenler, uzun süre denizde yüzerek hayata tutunduklarını anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesine getirilen göçmenler, tedavilerinin ardından gönderildikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki kayıt işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı.

Yaşadıkları korku ve kurtuluş hikayelerini AA'ya anlatan göçmenlerden Beşer el Asker, iç savaş nedeniyle Suriye'den göç edip Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini söyledi.

İnternet ve telefon üzerinden kendilerini Güney Kıbrıs'a götürecek kişilere ulaştığını belirten Asker, bu kişilerle Mersin'de buluşup görüştüklerini kaydetti.

Asker, Kıbrıs için kendilerinden kişi başı 2 bin 500 dolar civarında para istendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye hem de Suriye tarafındaki kişilerle toplamda 2 bin 500 dolara anlaştık. Bizi Kıbrıs'a ulaştıracaklardı. Paranın bir kısmını verdik bir kısmını da ulaştıktan sonra verecektik. 12 metre uzunluğunda bir tekneyle götürdüler. Gece kaçak olarak yola çıktık. Yola çıktığımızda deniz çok dalgalıydı. Dalgalar yüzünden teknenin bir bölümü hasar gördü. O nedenle su almaya başladı. Battıktan sonra çok sayıda kişi boğuldu. Herkes kendini kurtarmak için çalışıyordu. Bizi götürdükleri tekne eskiydi. Çok sayıda kişi öldü. Ölenlerin çoğunluğu Suriyeliydi. Amcamın çocukları ve eşleri de boğuldu. Tekne battıktan sonra 8-9 saat denizde kaldık. Yüzerek hayatta kaldık."

Teknenin battığı bölgenin Türkiye ve KKTC arasında bir yer olması nedeniyle kendilerini Türk sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığını dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

"Dalgalar geldikçe tekne çok su aldı ve bir süre sonra battı"

Göçmenlerden Ahmet Cuma da İdlib'den 7 gün önce Kıbrıs'a gitmek üzere birkaç arkadaşıyla Mersin'e geldiğini anlattı.

Kendilerini Kıbrıs'a götürecek teknenin denize açıldıktan bir süre sonra altında delik oluştuğunu ve su almaya başladığını vurgulayan Cuma, "Oradan suyu dökmeye çalıştık ama motor su nedeniyle durdu. Çok fazla dalga vardı. Dalgalar geldikçe tekne çok su aldı ve bir süre sonra battı. Herkes suyun içerisinde kaldı." dedi.

Teknede yaklaşık 150 kişinin olduğunu bildiren Cuma, "Tekne battıktan sonra 8-9 saat yüzerek denizde kaldık. Bizi gören bir tekne Türk sahil güvenliğine haber verdi. Onların haber vermesi üzerine sahil güvenlik bizi gelip kurtardı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

"Yeniden hayat kurmaya çalıştık"

Suriyeli Ahmet Hani ise Suriye'nin Harim kasabasında yaşadığını ve Hatay üzerinden bir ay önce Türkiye'ye geçtiğini söyledi.

Amcasının çocuklarıyla Türkiye'ye geldiğini kaydeden Hani, "Mersin'den Kıbrıs'a gitmek istiyorduk. Gemide 150 kişi vardı. Gemi batınca 9 saat yüzdük. Bazıları öldü, onlar kurtulamadı. Boğulanların arasında kadın ve çocuklar da var. Suyun içerisinde çok korktuk. Biz de öleceğimizi düşündük. Türkler çok iyiler. Türklere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Göçmenlerden Esham Muhammed de gece saatlerinde denize açıldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başladığını dile getirdi.

Özellikle motor bölümünün çok su aldığına işaret eden Muhammed, "Su alan tekne battı. Kendimizi denize attık. Yaklaşık 8-9 saat yüzdük. Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri geldi bizi kurtardı. Güney Kıbrıs Rum kesimine gidiyorduk. Kıbrıs'a ulaşmaya yeniden hayat kurmaya çalıştık. Yaşamak için gidiyorduk birçoğu yolda hayatını kaybetti." dedi.

Göçmenlerden Suud el Abdullah ise gece saatlerinde yola çıktıklarını ve sabah erken saatlerde teknenin battığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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