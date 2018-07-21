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Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Kavaklı ve Yoncalı bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) 3 terörist tespit edildi.
PKK'lı teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
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