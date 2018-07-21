Beş asırlık külliye kardeşliğe kucak açıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Yavuz Sultan Selim döneminde Bali Bey'in oğlu Kasım Bey tarafından Anadolu'da yaşayan Türkmen şeyhlerinden Şeyh Sücaeddin Veli için 16. yüzyılın başında yaptırılan, 2015'te Türk Dünyası Kültür Vakfı tarafından restore ettirilen türbe, yılda ortalama 70 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Anadolu'da 15. yüzyılın ilk yarısında dervişleriyle Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara civarında gezen ve Ehli Beyt soyundan gelen Türkmen şeyhlerinden Sücaeddin Veli, Seyitgazi ilçesinde yaşadı. Sücaeddin Veli'nin hayatını kaybetmesinin ardından türbesi, Yavuz Sultan Selim zamanında yaşayan komutanlardan Bali Bey'in oğlu Kasım Bey tarafından 1500'lü yılların başında Aslanbeyli Mahallesi'nde yaptırıldı.

Şeyh Sücaeddin Veli'nin türbesinin de yer aldığı külliyede, Osmanlı ordusu komutanlarından Timurtaş Paşa'nın oğlu Mürvet Ali Paşa'nın türbesi, 2. Mahmut döneminde yaptırılan cami, Kırklar Meclisi, dervişler evi, aşhane, erzak evi, fırın ve buraya hizmet edenlerin mezarları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dönemin Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın girişimleriyle öncelikli restorasyon yapılacak yerler arasına alınan Şeyh Sücaeddin Veli Külliyesi, 2015 yılında aslına uygun olarak 4,5 milyon lira maliyetle yenilenerek ibadete açıldı. Külliyenin 4 bin 800 metrekarelik kullanım alanı restorasyonun ardından genişletilerek 40 bin metrekareye çıkartıldı.

Peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilen ve yılda ortalama 70 bin kişinin ziyaret ettiği külliye, misafirlerinin ibadetlerini rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir alan olarak tasarlandı.

Alevi ve Sünni kardeşliği

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Sücaeddin Veli'nin Seyyid Battal Gazi gibi Horasan erenlerinden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'i 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan ettiğini anımsatan Kalın, şöyle konuştu:

"Seyitgazi olarak biz buna çok minnettarız. Şeyh Sücaeddin Veli Külliyesi'nin bulunduğu alan ve çevresi çok küçüktü. Yüzyıllardan beri bakım ve restorasyon bekleyen bir alandı. Türk Dünyası Kültür Vakfı tarafından Şeyh Sücaeddin Veli Külliyesi restore edildi. Külliye alanı genişletildi. Ziyaretçilere rahatlıkla ağırlayabileceğimiz sosyal tesisler inşa edildi. Misafirlerimizi buraya gelme amaçlarına uygun şekilde ağırlıyoruz. Burası Alevi Bektaşi kültürü için önemli bir alan. Külliye içinde bir cami de bulunuyor. Alevi ve Sünni kardeşliğinin burada yaşandığını görüyoruz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Hacı Bektaşi Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' düsturuyla hep birlikte kardeş olmayı önemsiyoruz. Yılda ortalama 70 bin kişinin ziyaret ettiği külliye için herkesi Seyitgazi'ye bekliyoruz."

"Balkanlar'dan 5 bin aile bu ocağa bağlı"

Şeyh Sücaeddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İbrahim Balcı da Sücaeddin Veli ocağının Anadolu'dan başlayıp, Balkanlar'a kadar yayılan çok geniş bir talip yapısı bulunduğunu belirterek, burasının Osmanlı dönemindeki Hacı Bektaşi Veli ocağı ve Abdal Musa ocağı gibi en büyük ocaklardan olduğunu vurguladı.

Balkanlar'da Şeyh Sücaeddin Veli ocağına bağlı yaşayan 5 bin ailenin bulunduğuna dikkati çeken Balcı, şöyle konuştu:

"Onların cem ve görgü hizmetlerini Şeyh Sücaeddin Veli ocağına bağlı dedeler yerine getiriyor. Her yıl bir ya da iki kez dedelerimiz oraya gider onların hizmetlerini görür. Balkanlar'daki aileleri de buraya getirmeye çalışıyoruz. Şeyh Sücaeddin Veli Külliyesi'nde türbenin yanı sıra Kırklar Meclisi, aşhane, dervişler evi, fırın evi bulunuyor. Aynı zamanda 2. Mahmut döneminde 1820'li yıllarda yaptırılan bir cami de külliyede yer alıyor. Bu yüzden burası hem Aleviler hem de Sünniler için önemli mekandır. Eskişehir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi bizim içinde büyük bir avantaj sağladı. Külliyenin restorasyonu gerçekleştirildi. 4 bin 800 metrekare olan kullanım alanı 40 bin metrekareye çıktı. Külliyeyi yılda ortalama 70 bin kişi ziyaret ediyor. "

Külliyenin bulunduğu Aslanbeyli Mahallesi muhtarı Mustafa Kemal Büyükaşçı ise restorasyonun ardından türbenin yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Külliyenin türbedarı Kurban Akın da Alevilerin ve Sünnilerin ilgi gösterdiği türbenin bu özelliğiyle birlik ve beraberliğe ışık tuttuğunu anlattı.

Türbeyi ziyaret için İstanbul'dan gelen Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hıdır Karadaş ise Şeyh Sücaeddin Veli Külliyesi'nin yeşil alanları, temiz ve bakımlı yapısıyla önemli ibadet alanlarından olduğunu kaydetti.