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Kızılay'dan maden suyu için açıklama
Türk Kızılay Başkanı Mehmet Kınık bir açıklama yaparak, maden suyuyla ilgili iddiaları yalanladı
Türk Kızılay Başkanı Mehmet Kınık, bazı mecralarda Dünyanın en zengin ve sağlıklı mineralli sularından olan @KizilayMadenSu'yu ile ilgili kötü maksatlı ve gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır.
Düzenli testleri yapılan ürünümüzde Nitrit bulunmamaktadır. Sağlıkla içiniz, şifa olsun açıklamasında bulundu.
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