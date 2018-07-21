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Dolandırıcılık yapmaya geldiği adliyede tutuklandı

Ankara Adliyesi'nde bulunan bir bankadan düzenlediği sahte kimlikle para çekmek isteyen dolandırıcıyı kadın operatörün uyanıklığı yakalattı.
21 Temmuz 2018 21:44
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Dolandırıcılık yapmaya geldiği adliyede tutuklandı

Şüpheli M.Y.C.'nin elinde yer alan sahte kimlikteki fotoğrafla sistemde görülen gerçek kimlikteki fotoğrafın farklı olduğunu anlayan operatör, kimliğin gerçek sahibinin numarasını değiştirerek kendi numarasını eklemek isteyen dolandırıcıyı işlemlerini gerçekleştireceği bahanesiyle oyaladı. Şüphelinin yanından kısa bir süreliğine ayrılan operatör, Ankara Emniyeti'ni arayarak dolandırıcılık ihbarında bulundu. M.Y.C., Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin adliyede bulunan bankaya düzenlendiği baskınla gözaltına alındı.

Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan baskında sahte kimlik düzenleyerek bankadan para çekmek isteyen şüpheli gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara Adliyesi içinde bulunan bir bankada meydana geldi. M.Y.C., düzenlediği sahte kimliğe kendi fotoğrafını koyarak kimliğin gerçek sahibi adına para çekmek istedi. Bu sırada kimliğin gerçek sahibini devre dışı bırakmak isteyen M.Y.C., kadın operatörden sistem üzerinde de numara değişikliği yapılması talebinde bulundu. Bunun üzerine sisteme giren operatör, M.Y.C.'nin elinde bulunan kimlikle sistem üzerindeki kimliğin fotoğraflarının farklı olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen genç kadın, M.Y.C.'nin işlemini gerçekleştiriyor gibi davranarak kısa bir süreliğine yanından ayrıldı. Ankara Emniyeti'ni arayarak M.Y.C. hakkında ihbarda bulunan operatör, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi M.Y.C.'nin yanına geri döndü.

İstanbul'da milyon dolarlık arsaları satacakmış

Olay yerine sevk edilen Sahtecilik Bürosu ekiplerince adliyede yer alan bankaya düzenlenen operasyonda bir anda polisi karşısında gören M.Y.C. gözaltına alınırken, sahte kimliğe de el konuldu. M.Y.C.'nin düzenlediği sahte kimlikle para çekmesinin yanı sıra kimliğin gerçek sahibi adına İstanbul'da yer alan milyon dolarlık arsaları satmayı planladığı ortaya çıktı.

11 ayrı suçtan sabıka kaydı çıktı

M.Y.C.'nin başta dolandırıcılık olmak üzere 11 ayrı suçtan sabıka kaydının bulunduğu ve yakın zaman içerisinde de denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milliyet
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