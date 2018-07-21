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Aydın'da dört cenaze toprağa verildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi
İstiklal Mahallesi'nde pompalı tüfekli saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 kişi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Aydın'a gönderildi.
Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahalle Camisine getirildi.
Burada cenaze namazları kılınan Kahya çifti, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Saldıra yara almadan kurtulan çiftin 9 yaşındaki çocukları ise cami dışında bekledi. Gözyaşı döken çocuğu yakınları sakinleştirdi.
KARAKILIÇ ÇİFTİ NAZİLLİ'DE DEFNEDİLDİ
Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç'ın cenazesi ise Nazilli ilçesindeki Mastavra Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Emine Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, cenazelerin mezarlığa götürüldüğü esnada "Ah benim çocuklarım." diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazına çiftin yakınları ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.
Bekir Karakılıç'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.
M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde dün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı. Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.
Zanlı M.D, polis ekiplerince İsabeyli Mahallesi'nde gözaltın alınmıştı.
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