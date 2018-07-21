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Almanya'dan peş peşe Türkiye hamleleri

Almanya, Türkiye'deki Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine getirdiği 1,5 milyar euroluk üst sınırın süresini uzatmayacak. Berlin yönetimi, Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını da hafifletti.
21 Temmuz 2018 21:56
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Almanya'dan peş peşe Türkiye hamleleri

Almanya, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise hafiflettiğini bildirildi. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Hermes kredilerinde Türkiye'ye uygulanan 1,5 milyar euroluk üst sınır güncellenecek.

Yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla uygulanan Hermes garantisi, özellikle siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı devletlere ihracat ve bu ülkelerde yatırım yapmayı cazip hale getiriyor. Türkiye, devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor.

Ankara'ya yönelik üst sınır 2017 yılında, aralarında insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de olduğu Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasıyla devreye sokulmuştu.

İlişkilerin gerilmesiyle birlikte Almanya, Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuş ve Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.
Anadolu Ajansı
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