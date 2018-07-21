1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dişi tamarine yurt dışından eş bulundu

Darıca'daki hayvanat bahçesinde yaşayan dişi kırmızı elli tamarine, Çek Cumhuriyeti'nden eş getirildi.
21 Temmuz 2018 22:00
Yazdır
Dişi tamarine yurt dışından eş bulundu

Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan, nesli tükenmekte olan türlerden dişi kırmızı elli tamarine, Çek Cumhuriyeti'nden eş getirildi.

Türkiye'de sadece Darıca'daki hayvanat bahçesinde bulunan dişi kırmızı elli tamarin ile Çekya'dan getirilen erkek tamarinin çoğalması ve böylelikle tamarin türünün neslinin devamı hedefleniyor.

Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Pınar Çağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dişi kırmızı elli tamarinin 2 yıldır tek başına yaşadığını söyledi.

Tamarine eş bulmak için araştırma yaptıklarını belirten Çağdaş, ''Uğraşlarımız sonucunda Çek Cumhuriyeti'nde erkek bir kırmızı elli tamarin bulduk ve bahçemize getirdik. Yaklaşık 10 gündür beraber yaşıyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok ve gayet iyi anlaştılar.'' diye konuştu.

Çağdaş, tamarin çifti için yeni barınak inşa ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Onlar için yeni bir yuva kurduk. Aile olmaları için onlara bir katkı sağladık. En kısa sürede yavrularını bekliyoruz. İkisiyle de çok ilgileniyoruz. Beslenme programlarına kadar her şeye dikkat ediyoruz. Bu hayvanlar Türkiye'de hiçbir hayvanat bahçesinde yok. Bu açıdan bir farklılığımız var. Kırmızı elli tamarin nesli tükenme tehlikesi yaşayan hayvanlardan. Doğada yaşam alanlarının azalması ve daralması nedeniyle nesli azaldı. Onların tür devamlılığını sağlamaya ve yaşam refahını arttırmaya çalışıyoruz.''

Bakıcıların tamarin çiftiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Çağdaş, ''Ziyaretçilerimiz de onların kurmuş olduğu yuvaya ilgi gösteriyor. Çünkü görünüş olarak çok tatlı hayvanlar. Bunun yanında eş oldukları için kendilerine olan ilgi oldukça arttı.'' dedi.

Kırmızı elli tamarinin özellikleri

Bir maymun türü olan kırmızı elli tamarinin yaşam alanı, Venezuella, Kuzey Brezilya, Guyana ve Surinam olarak biliniyor. 18 metreye kadar zıplayan bu maymunlar da nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 712 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru zebra sevinci
21 Temmuz 2018 23:00		 Ağaç parçaları tarihi savaş gemilerine dönüşüyor
21 Temmuz 2018 22:57
'Değirmenci nine' teknolojiye meydan okuyor
21 Temmuz 2018 22:54		 Şeker çuvalından başpehlivanlığa
21 Temmuz 2018 22:51
Minik Efe'nin şifası için 'ağız sütü' aranıyor
21 Temmuz 2018 22:48		 Aydın'da dört cenaze toprağa verildi
21 Temmuz 2018 21:47
Kütahya'da toplu balık ölümleri
21 Temmuz 2018 21:40		 Bursa'da 'Ata sporları' coşkusu
21 Temmuz 2018 21:37
Beş asırlık külliye kardeşliğe kucak açıyor
21 Temmuz 2018 21:30		 Kadirli'de yağmur ve fırtına hayatı felç etti
21 Temmuz 2018 21:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
2018 KPSS'ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz.
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
batı tandanslı ideolojik körlük 1
hatırlamak 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 3
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 1
Fenerbahçe 1
ateş 1
AK PARTİ 3
oleksandr rybka 2
efsane entryler 1
yahudi ulus devleti yasası 3
SON İLANLAR
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam