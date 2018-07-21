Dişi tamarine yurt dışından eş bulundu

Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan, nesli tükenmekte olan türlerden dişi kırmızı elli tamarine, Çek Cumhuriyeti'nden eş getirildi.

Türkiye'de sadece Darıca'daki hayvanat bahçesinde bulunan dişi kırmızı elli tamarin ile Çekya'dan getirilen erkek tamarinin çoğalması ve böylelikle tamarin türünün neslinin devamı hedefleniyor.

Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Pınar Çağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dişi kırmızı elli tamarinin 2 yıldır tek başına yaşadığını söyledi.

Tamarine eş bulmak için araştırma yaptıklarını belirten Çağdaş, ''Uğraşlarımız sonucunda Çek Cumhuriyeti'nde erkek bir kırmızı elli tamarin bulduk ve bahçemize getirdik. Yaklaşık 10 gündür beraber yaşıyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok ve gayet iyi anlaştılar.'' diye konuştu.

Çağdaş, tamarin çifti için yeni barınak inşa ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Onlar için yeni bir yuva kurduk. Aile olmaları için onlara bir katkı sağladık. En kısa sürede yavrularını bekliyoruz. İkisiyle de çok ilgileniyoruz. Beslenme programlarına kadar her şeye dikkat ediyoruz. Bu hayvanlar Türkiye'de hiçbir hayvanat bahçesinde yok. Bu açıdan bir farklılığımız var. Kırmızı elli tamarin nesli tükenme tehlikesi yaşayan hayvanlardan. Doğada yaşam alanlarının azalması ve daralması nedeniyle nesli azaldı. Onların tür devamlılığını sağlamaya ve yaşam refahını arttırmaya çalışıyoruz.''

Bakıcıların tamarin çiftiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Çağdaş, ''Ziyaretçilerimiz de onların kurmuş olduğu yuvaya ilgi gösteriyor. Çünkü görünüş olarak çok tatlı hayvanlar. Bunun yanında eş oldukları için kendilerine olan ilgi oldukça arttı.'' dedi.

Kırmızı elli tamarinin özellikleri

Bir maymun türü olan kırmızı elli tamarinin yaşam alanı, Venezuella, Kuzey Brezilya, Guyana ve Surinam olarak biliniyor. 18 metreye kadar zıplayan bu maymunlar da nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor.