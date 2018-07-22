1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamyonette sıkışan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma çalışmalarında kaza yapan aracın başında toplanan meraklı kalabalık zaman zaman çalışmaları güçleştirirken kazada kamyonette sıkışan kardeşlerden biri ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
22 Temmuz 2018 07:15
Yazdır
Kamyonette sıkışan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Kaza saat 01:00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Efeler Kanyaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan Hüdayi Sergin yönetimindeki 45 RJ 555 plakalı kamyonet çilek serası demiri taşıyan Muammer Yasan idaresindeki 09 Z 0796 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada oku kırılan traktör yoldan fırlayarak karşı şeridi aşıp demiryolu ile karayolu arasındaki alanda kaldı. Kazada fırlayan traktörün sürücüsü ile kamyonette bulunan Hüdayi ve Gönül Sergin yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Traktör sürücüsü Muammer Yasan ambulansla hemen hastaneye kaldırılırken, kamyonette sıkışan Hüdayi ve Gönül Sergin'i kurtarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları kamyonette acı içinde kıvranan Sergin kardeşleri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekipler aracı keserek sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını sağlarken Hüdayi Sergin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gönül Sergin ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan her iki sürücünün ise durumlarının ağır olduğu belirtildi.

MERAKLI KALABALIK GÖREVLİLERİ ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazayı gören ve duyan herkes kaza yerine akın edince ekipler meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırmakta zorlandı. Kazadan sonra olay yerine gelen Hüdayi ve Gönül Sergin'n yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Herkese çocuklarını soruna Hüdayi ve Sergin'in babasını yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 668 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otel odasında cansız bedeni bulundu
21 Temmuz 2018 19:44		 Bir babanın en acı anı...
21 Temmuz 2018 19:40
Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
21 Temmuz 2018 18:04		 Yem karma makinesine düştü, feci şekilde öldü
21 Temmuz 2018 17:16
Bir kadın boğularak öldürüldü
21 Temmuz 2018 16:18		 Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuk öldürüldü!
21 Temmuz 2018 15:56
'O doktoru öldüreceğim' dedi, 6 kişi zor tuttu!
21 Temmuz 2018 15:44		 Simitçide sıra kavgası kanlı bitti
21 Temmuz 2018 15:35
Av faciayla bitti, kazayla arkadaşını öldürdü
21 Temmuz 2018 15:32		 Kardeşine silah çekti, yengesini yaraladı
21 Temmuz 2018 15:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Bedelli askerlikte 28 gün devlete külfet
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Emniyet'ten sosyal medyada sanal devriye
Çorum feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Albayrak: Son on yılda 420 milyar ABD doları yatırım yapıldı
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
heidi 1
muvazaa 2
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 3
ateş 1
sıkılmak 1
andriy bliznichenko 1
korkusuz korkak 1
stajyer 2
maskov87 3
tarih 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam