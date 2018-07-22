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Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında

AK Parti kurmayları, temel askerlik eğitimi şartının kaldırılması konusunda kamuoyu baskısı bulunduğunu, aynı yoğunlukta bu şartın korunması gerektiğini savunanlar da olduğunu belirtti
22 Temmuz 2018 07:35
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Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük temel askerlik eğitimi şartıyla ilgili tartışmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki günkü Twitter paylaşımlarının ardından gözler AK Parti'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli savunma Bakanı Hulusi Akar'ın belirleyici olacağı konuya ilişkin MHP'deki beklenti pazartesi komisyon aşamasında 28 günlük askerlik şartının önerge ile teklif metninden çıkarılması.

Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı, emekli doktor ve diş hekimlerinin aylıklarında artış sağlayacak düzenlemelerin yer aldığı kamuoyunda, "Bedelli torbası" olarak bilinen kanun teklifi, geçen hafta Meclis'e sunuldu.

Tartışma yarattı

Teklifin iki maddesiyle bedelli ve dövizli askerlik düzenlendi. Bu çerçevede, 31 Aralık 1993 tarihi ve öncesinde doğanlara, yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmak, 15 bin TL veya karşılığı dövizi defaten ödemek ve 28 gün temel askerlik eğitimi alma şartıyla bedelli imkanı getirildi. Geçmiş bedelli düzenlemelerinden farklı olarak bu kez yurtiçindeki bedelliler için 28 günlük kışla eğitimi, yurt dışında dövizli askerlik yapacaklar için de uzaktan eğitim şartı öngörülmesi tartışma yarattı. Teklife çalışanların bedelli süresince, "ücretsiz izinli sayılmasına" yönelik hüküm konulmasına rağmen, başta sosyal medya platformları olmak üzere temel eğitim şartına tepkiler yağdı. Kapsama giren ancak eğitim şartına itiraz edenler nedeniyle AK Partili yönetici ile milletvekillerinin telefon ve mail adresleri de kilitlendi.

MHP'nin ısrarıyla

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde de geçmiştekinden daha yoğun bir başvuru beklendiğine dikkat çekilerek, beklenen düzeyde başvuru olması halinde 28 günlük eğitim sürecinin devlete de yüksek maliyet getireceği ayrıca, serbest meslek mensuplarının bu haktan yararlanabilmesini de zorlaştıracağı ifade edildi. AK Parti içinde eğitim şartı tartışılırken, kulislerde bu şartın MHP'nin ısrarıyla düzenlemeye girdiği iddiası dillendirilmeye başlandı. Milliyet'in sorularını yanıtlayan MHP kurmayları ise, "Talep askerden geldi. Bizim bu yönde bir teklif ve ısrarımız söz konusu olmadı. Sayın Bahçeli'nin önceki günkü mesajları da bunun göstergesi" diyerek, komisyon görüşmelerinde Bahçeli'nin açıklaması doğrultusunda talepte bulunacaklarını söyledi. MHP'deki beklenti pazartesi komisyon aşamasında 28 günlük askerlik şartının önerge ile teklif metninden çıkarılması. Konuya ilişkin değerlendirme yapan MHP yönetiminin, bu konudaki hassasiyetlerini AK Partili muhataplarına gayri resmi olarak ilettiği öğrenildi. AK Parti yönetiminin kendi içindeki değerlendirmede düzenlemenin metinden çıkarılmasına karar vermesi halinde, MHP komisyondaki değişiklik önergesine destek verecek.

Kanal İstanbul YİD ile yapılabilecek

Bu arada bedelli torbasına eklenecek bir madde ile Erdoğan'ın 2011 seçimleri öncesi, "Çılgın Proje" olarak kamuoyuna açıkladığı Kanal İstanbul'un yap-işlet-devlet yöntemiyle hayata geçirilebilmesi sağlanacak. Bunun için Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'da değişiklik öngören AK Parti'nin yasa teklifi, torba teklifle birleştirilerek ele alınacak.

'Bedelli' incelemesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı. Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video internet sitelerinde yer aldı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı. -

Şebnem Hoşgör
Milliyet
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