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Kılıçdaroğlu: İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da Abdal Musa Anma Etkinliği'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, "Asla kin tutmayacağız, kinden yana olmayacağız. İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız. Hiçbir ayrım yapmadan, insanı insan olarak, tanrının yarattığı en değerli varlık olarak bildiğimiz ve gönlümüz insan sevgisiyle dolduğu sürece bu topraklara barışı ve kardeşliği egemen kılacağız" dedi
22 Temmuz 2018 07:40
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Kılıçdaroğlu: İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız'

Bazı temaslardan bulunmak üzere Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, Elmalı ilçesinde Abdal Musa Anma Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, abdalların Anadolu kültürünün en önemli unsularından olduğunu söyledi.

Abdalların Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine katkıda bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Abdalların birinci özelliği önemli düşünürlerdi. İyiyi kötüden ayırt ederek toplumun aydınlanmasını sağladılar. Hayatı sorgulayan düşünürler olmaları, bugüne kadar yaşamalarını sağlamıştır. Onlar aynı zamanda birer şair ve ozandılar. Halkın diliyle söyledikleri şiirleri ve deyişleriyle güzel Türkçemizi de yaşatmışlardır. Abdallar sayesinde sarayın değil, halkın dili günümüze kadar gelmiştir." diye konuştu.

Abdalların bilimin ışığına inandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, abdalların iyiliği ve hoşgörüyü de topluma öğrettiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, abdalların zulme karşı durarak adaleti savunmanın yanı sıra ahlakı toplumun her kesimine yaydığını dile getirdi.

"Birlikte yaşamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız var"Abdalların insanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak gördüklerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kadın erkek ayrımı asla yapmadılar. İnsanı önemli bir değer olarak gördüler. Bugün andığımız Abdal Musa'nın bu topraklar için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Tüm abdalların Anadolu'da, Balkanlar'da, Nil havzasında ve Mezopotamya'da ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bu kültür yok edilmek istendi ama başaramadılar. Çünkü bu kültürün kökeninde insan sevgisi ve adalet var. Bu kültürün, insanlık yaşadığı sürece yok olmayacağını bütün evren biliyor. Asla kin tutmayacağız, kinden yana olmayacağız. İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız."

Yüreğinde kin tutanın sadece insanlığın değil, bütün doğanın düşmanı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun için sevgiyi egemen tuttuklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan, insanı insan olarak, Tanrı'nın yarattığı en değerli varlık olarak bildiğimiz ve gönlümüz insan sevgisiyle dolduğu sürece bu topraklara barışı ve kardeşliği egemen kılacağız. Birlikte yaşamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız var. Hepimizin bu ülkenin caddelerinde gönül rahatlığıyla gezmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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