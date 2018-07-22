Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek

Yaklaşık 20 bin öğretmen emeklilik dilekçesi için 3600 ek göstergeyi bekliyor. Yasa bir hafta içinde çıkmazsa öğretmenler bu yıl emekli olamayacak.

Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıavanç'ın aktardığı bilgilere göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini 25 Mayıs'ta açıkladı. 1.5 milyon çalışan ve 500 bini aşkın emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasayla yapılması bekleniyor.

Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ayrıntıları üzerinde iki aydır hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 2 milyon kişi, düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini merak ediyor.