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Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
Mayıs ayında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar, daha yüksek ikramiye almak için emeklilik kararlarını erteledi. Bir hafta içinde yasal düzenleme yapılmadığı takdirde öğretmenler emeklilik için gelecek yılın yazını beklemek zorunda kalacak. 3600 ek göstergelerin katkısı arttırılırken ikramiyelerindeki fark 29 bin liraya dek çıkabilecek. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak
Yaklaşık 20 bin öğretmen emeklilik dilekçesi için 3600 ek göstergeyi bekliyor. Yasa bir hafta içinde çıkmazsa öğretmenler bu yıl emekli olamayacak.
Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıavanç'ın aktardığı bilgilere göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini 25 Mayıs'ta açıkladı. 1.5 milyon çalışan ve 500 bini aşkın emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasayla yapılması bekleniyor.
Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ayrıntıları üzerinde iki aydır hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 2 milyon kişi, düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini merak ediyor.
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