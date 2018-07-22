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Altında ucuz olduğuna aldanıp, kandırılmayın

Altın fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen kalpazanlar yine iş başında. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sahte altın şikayetleri de artmaya başladı. Dolandırıcılığın en çok internet üzerinden yapıldığına dikkat çeken kuyumcular, altın alırken ayarına, fiyatına bakıp dikkatli olunması konusunda uyarıyor
22 Temmuz 2018 08:30
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Altında ucuz olduğuna aldanıp, kandırılmayın

Düğün sezonun açılmasıyla birlikte gram ve çeyrek altına talep artıyor. Altın fiyatlarının da artmasını fırsat bilen sahtekarlar, yine iş başında. Son haftalarda sahte altın mağdurları artmış durumda. Altında dolandırıcılığın en çok internet üzerinden yapıldığına dikkat çeken kuyumcular, vatandaşları internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.

KALPAZAN ŞEBEKESİ KENT KENT DOLAŞIYOR

Yaşanan somut olaylar dolandırıcıların çok profesyonel olduğunu gösteriyor. Durum öyle bir hal almış ki, şebeke halinde gruplara ayrılıp farklı şehirlere dağılan kalpazanlar, sahte altınları kuyumculara bile satmayı başarıyor. Kalpazanlar, günün en kalabalık saatini fırsat bilip kuyumcuyla sohbet etmeye ve dalgın anını yakalamaya çalışıyor. Elindeki sahte bileziği bozdurup, akrabalara düğünde takacağım bahanesiyle beş tane çeyrek altın alıp çıkıyor. Bunu yapanların birçoğunun ise bu mesleği iyi bilen eskiden kuyumculuk yapan ancak şimdi bir alakası olmayan kişilerin olduğu iddia ediliyor.

UCUZLUK CAZİP GELİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini belirterek, son haftalarda çok şikayet aldıklarını ve altın suyuna bandırılmış sahte altınla karşılaştıklarını söyledi. Fiyatlar cazip olduğu için vatandaşın internetten aldığını dile getiren Palandöken, "Radyolarda bile ilan var. 14 ayar altın 12 ay faizsiz diyor. 'Kart faizi yok' diyor. İnsanlar daha ucuza daha güzel birşey aldığını sanıyor ama yanılıyor. Altını tanıdığın kuyumcudan alın" dedi.

REKABET KURUMUNA GİDİYOR

Bu sahtekarlıkların önüne geçilmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapacaklarını söyleyen Palandöken, sahte altına karşı Rekabet Kurumu'na başvuracakları bilgisini verdi. Palandöken, bir an önce bu tür reklamların ve internet sitelerin engellenmesi için harekete geçtiklerini söyleyerek, vatandaşın aradaki yüzde 30-40'a varan fiyat farkını görünce anlaması gerektiğinin altını çizdi. Bu sahtekarlığın daha çok takılarda olduğunu dile getiren Palandöken, prosedür işleyene kadar daha fazla masraf yaparım endişesiyle kimsenin mahkemeye gitmediğini aktardı.

ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIP SAHTE ALTIN SATIYORLAR

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu da, bilmeden ezbere gelişi güzel altın alınmaması konusunda uyarıyor. Altını kuyumcudan alın çağrısında bulunan Çavuşculu, internetten veya normal alışveriş yaparken de ne aldığına, fiyatına ve kaç ayar olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Farklı bir konuya daha dikkat çeken Çavuşculu, sahtekarların bastıkları sahte altınları alıp şebeke halinde şehir şehir dolaşıp kuyumculara dolandırmaya çalıştıklarını anlattı. Kuyumcuların bile kandırıldığını söyleyen Çavuşculu, şunları kaydetti:

"Kuyumcuların dalgın tarafına geliyor yanlışlıkla sahte altını alıyor. Akşam sayarken farkediyor. Herkesin nabzına göre hareket ediyorlar. Kim bunlar? Kuyumculuktan anlayan, kişiler. Eskiden kuyumcu olup da şimdi kuyumculukla ilgisi olmayan kişiler, bu işleri bildikleri için sahtekarlık yapıyorlar. Böyle olaylarla karşılaşmamak için birbirimizi hep uyarıyoruz."

30 LİRAYA ÇEYREK ALTIN OLUR MU?

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel ise internet satışının yanlış olduğunu belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. "Çeyrek altın 30 lira olur mu?" diyerek tepki gösteren Baransel, şöyle devam etti: "Altında çok küçük bir yazı yazıyor 'kaplamadır' diye. Vatandaş bu yazıyı okumuyor. Demirden yapmış, iki sarı yaldız yapmış, darphanenin malını basmış iki kurdele takıp ürünü alıp düğüne gidiyor. Sonra kimin taktığı da belli olmuyor. İnsanları dolandırıyorlar. Evde hesap yapıyorlar. Dükkana gelince tutmuyor. Bu tehlikeli birşey. Devletin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor. Bu dolandırıcılık değil. Bu kalpazanlık."

Mesude Demirhan

Yeni Şafak
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