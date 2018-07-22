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Engelliye rapor eziyeti bitiyor
Sağlık Bakanlığı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli raporlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Önceki sisteme göre süreli rapor verilerek belli aralıklarla raporlarını yenilemek zorunda kalan engelli vatandaşlara, yapılan yeni düzenlemeyle sürekli rapor verilebilme imkanı getirildi. Böylece milyonlarca engelli vatandaşın rapor yenilemek için hastane kapılarında bekleme dönemi bitti
Sağlık Bakanlığı engelli vatandaşlara yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Engelli Sağlık Kurulu Raporları" genelgesinde engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik sürelerinde engellilerin lehine olacak şekilde yeni düzenleme yapıldı.
HASTANE KAPILARINDA BEKLİYORDU
Engelli vatandaşlar, önceki sisteme göre süreli rapor alıyor ve aldığı raporu sürelerine göre belli aralıklarla yenilemek zorunda kalıyordu. Söz konusu bu raporla engellinin belirlenen süre zarfında iyileşme süreci
takip ediliyor buna göre sağlık kurulları kişinin engellilik düzeyine göre rapor çıkarıyordu. Bu durum yeni sistemle değiştirildi.
SÜREKLİ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık yaptığı yeni yönetmelikle bazı engel gruplarını bu sistem dışına çıkardı. Yeni sisteme göre engelli vatandaşın engellilik durumuna göre rapor verilmesi kararlaştırılacak. Buna göre uzuv ve organ kaybı, bazı zihinsel engellilik durumları gibi hayatını idam ettiremeyen veya gelişmesi, iyileşmesi mümkün olmayan engelli vatandaşların raporları geçici rapordan sürekli rapora dönüştürülecek. Böylece milyonlarca engelli vatandaşın rapor yenilemek için hastane kapılarında bekleme çilesi sona erdi.
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