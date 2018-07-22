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FETÖ'cüler temizlendi, PKK'nın nefesi kesildi
FETÖ'cü hainlerin TSK ve Emniyet'ten temizlenmesiyle birlikte terörle mücadelede üst safhaya geçildi. Başarılı sınır ötesi harekatlar ile PKK'nın nefesi kesildi. Son iki ayda, kırmızı, gri ve yeşil listede aranan 13 PKK'lının da aralarında bulunduğu 306 terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C ile topyekun mücadeleye giren Türkiye, terör örgütlerini yok etme noktasına geldi. FETÖ'cü hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet'ten ihraç edilmesiyle terörle mücadelede üst safhaya geçilirken, sınır ötesi harekatlar da PKK'nın nefesini kesti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör koridorunu yaran TSK, iç terör operasyonlarıyla da PKK'ya ağır darbe vurdu.
YERLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI ARTTI
Son 2 ayda aralarında aranalar listesindeki 13 teröristin de olduğu 306 terörist etkisiz hale getirildi. Savunma sanayiinde yerli teknolojilerin kullanımı, terör operasyonlarındaki başarıyı arttırdı. SİHA ve İHA destekli operasyonlarda PKK'nın Amanos Dağlarındaki 80 kişilik en büyük lokal eylem grubu yok edildi, 60 terörist öldürüldü. Erbil'in kuzeydoğusunda bulunan Lelikan köyü yakınlarındaki PKK kampı basılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
ARANAN LİSTESİNE NEŞTER
Düzenlenen başarılı operasyonlarda kırmızı listede aranan sözde Garzan Eyalet sorumlusu 'Welat Gever' kod adlı PKK'lı terörist Sefer Açar ve 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü. Yeşil listedeki 'Serdar' kod adlı Serkan Tan ile gri listedeki PKK'lı teröristler Zeynal Küçük, Adnan Çelik, Fuat Akkaya, Mustafa Şeker, Barış Coşkun, Erkan Ordu, Ertan Erol, Ramazan Yasugey, Veli Taşkıran ve Yunus Dalgın etkisiz hale getirildi.
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