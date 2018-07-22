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AK Parti'de uyum ve değişim kongresi

AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçildiği kongre sonrası başlayan değişim ve yenilenme hareketinin son adımı Büyük Kongre'de atılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle atıl hale gelen tüzük güncellenecek. 'Metal yorgunu' kadrolar yerini genç ve dinamik isimlere bırakacak
22 Temmuz 2018 10:00
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AK Parti'de uyum ve değişim kongresi

AK Parti'de 18 Ağustos'ta gerçekleşecek Büyük Kongre hazırlıkları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mesajı aldık' sözleri doğrultusunda AK Parti'de değişim ve yenilenme kongrede sürecek.

AK Parti'de 6'ncı Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. 18 Ağustos'ta gerçekleşecek Büyük Kongre'de AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ülkeye verdiği hizmetler bir kez daha hatırlanacak. AK Parti'nin eksikleri değerlendirilerek 24 Haziran sürecinin muhasebesi yapılacak. Büyük Kongre kapsamında AK Parti'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

GENÇ VE DİNAMİK İSİMLER

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan seçildiği 3'üncü Olağanüstü Kongre sonrasında başlayan değişim ve yenilenme hareketinin son adımı Büyük Kongre'de atılacak. Zaman içerisinde Erdoğan'ın deyimi ile "metal yorgunu" olan kadrolar yerini genç ve dinamik kadrolara bırakacak.

PARTİ TÜZÜĞÜ DE YENİLENECEK

AK Parti'de değişim de yenilenme süreci kapsamında parti tüzüğü de yenilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile birlikte atıl duruma gelen tüzük maddeleri kaldırılacak. Yerlerine yeni sistemle ilgili düzenlemeler koyulacak. Tüzük değişikliği ile ilgili hazırlıklar parti genel merkezinde sürdürülüyor.

YEREL SEÇİMİN STARTI VERİLECEK

Değişim ve dönüşümün son adımının ardından AK Parti, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere odaklanacak. Büyük Kongre ile birlikte partide yerel seçimlerin startı verilecek. AK kadrolar alanlara inerek çalışmaya başlayacak. AK Parti'de yerel seçimler için hedef daha çok belediye başkanlığı kazanmak ve daha çok vatandaşı AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak olacak.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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