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Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
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