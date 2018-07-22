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Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
22 Temmuz 2018 09:22
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Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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