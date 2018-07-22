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KPSS'nin ilk oturumu başladı

1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre veriliyor
22 Temmuz 2018 10:45
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KPSS'nin ilk oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre veriliyor.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Anadolu Ajansı
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