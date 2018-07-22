1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak

Terörle mücadele teklifi ile yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. TBMM, bu iki teklifi yasalaştırdıktan sonra 1 Ekim gününe kadar tatile girecek
22 Temmuz 2018 11:17
Yazdır
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, yoğun mesaisini önce terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif için harcayacak. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurulda görüşülmesine yarın başlanacak.

Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi, 3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek.

Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek, karar ise hakim tarafından verilecek.

Kamu görevinden çıkarılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlardan mahkemelerce göreve iade kararı verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığında kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak ancak yönetici iken kamudan çıkarılanların atamalarında, yöneticilikten önce bulundukları unvanları dikkate alınacak.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ile Danıştay daire başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve Sayıştay mensupları hakkında, kurumlarınca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

YÜZ BİNLERCE GENÇ BEDELLİ TEKLİFİNİ BEKLİYOR

Meclis'in yoğun mesai harcayacağı diğer teklif ise yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi olacak.

Teklif, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklifle, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanacak ve yasa dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak. Böylece, hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacak.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulacak.

Fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere, en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlardan gerekli şartları taşıyanlar, muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.

İnsan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak. Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin Türk lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avroyu ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

1 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİL

Meclis, yarın başlayacağı bu haftaki yoğun mesaisinde hafta içi çalışmaların tamamlanmaması halinde, ara vermeden hafta sonu da çalışacak.

TBMM, çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,795 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hürjet daha güçlü yükselecek
22 Temmuz 2018 11:30		 MHP, İYİ Parti'deki ülkücülere dönüş için kapısını açtı
22 Temmuz 2018 11:23
AK Parti'de uyum ve değişim kongresi
22 Temmuz 2018 10:00		 Kılıçdaroğlu: İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız'
22 Temmuz 2018 07:40
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
22 Temmuz 2018 07:35		 Almanya Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
22 Temmuz 2018 07:10
Menbiç'e özel Türk-ABD birliği
22 Temmuz 2018 06:40		 Kızılay'dan maden suyu için açıklama
21 Temmuz 2018 21:34
'Cumhurbaşkanına hakaret, cumhura hakarettir'
21 Temmuz 2018 21:24		 Bakan Albayrak'tan Buenos Aires'te yoğun mesai
21 Temmuz 2018 20:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı
Bedelli askerlikte 28 gün devlete külfet
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
batı tandanslı ideolojik körlük 1
muvazaa 2
fifa 18 2
Mihriban 1
tesel-ya 1
kadınların kıskançlıklarını zinhar kabul etmemeleri 2
supporters 8
güldür güldür show 1
fikir çatışması 1
sınırlı özgürlük 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam