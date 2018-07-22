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Tutuklu bulunan Çiftlik Bank yöneticisi, belge gönderilmediği için serbest
Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya'nın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre, Uruguaylı kaynaklar Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını bildirdi. Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi.
Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken
evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia
etti.
Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.
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