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Hürjet daha güçlü yükselecek

Türkiye ve dünya pazarlarındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen Hürjet Projesi'ne Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından güçlü destek verilecek
22 Temmuz 2018 11:30
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Hürjet daha güçlü yükselecek

Hürjet Projesi, SSB koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından Temmuz 2017'de başlatıldı. Proje kapsamında, jet motorlu eğitim uçağı geliştirilmesi hedefleniyor.

Kavramsal tasarımı Nisan 2018'de tamamlanan Hürjet'in ön tasarım faaliyetleri kapsamında mühendislik ve analiz çalışmaları devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet Projesi için 2 Temmuz'da SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetleri projeye güçlü destek verecek.

Projede iki konfigürasyonda Hürjet üretilecek. Bunlardan biri tamamen eğitim uçağı odaklı, ikincisi aynı uçağın silahlı varyantı olacak. Silahlı varyantında, uçağa atış kontrol radarı, harici yük ve atış kontrol sistemleri ile çeşitli görev sistemleri eklenecek.

Proje tasarım kurgusunda, daha önceki eğitim uçağı, eğitim sistemi ve hava aracı geliştirme projelerinden maksimum yararlanılacak.

Birçok ülke arayışta

Jet eğitim uçağının pazar büyüklüğü 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 1,6 milyar dolara ulaştı.

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmaya başladı.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getirdi.

Hürjet için iddialı hedef ve takvim

ABD'nin kendi bünyesinde başlattığı jet eğitim uçağı projesinin üretici firmaları 2020'li yılların sonlarına kadar meşgul etmesi nedeniyle ABD'nin dış pazarı desteklemekte zorlanacağı değerlendiriliyor. ABD'nin yaratacağı bu boşluk ile 2017-2025 arasında yaklaşık 2 bin 500 jet eğitim uçağı satılması ve Türkiye'nin bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 20'sini karşılayabileceği öngörülüyor.

Söz konusu pazardan maksimum seviyede pay alınabilmesi için Hürjet Projesi kapsamında iddialı bir takvim planlamasına gidildi. Hürjet'in ilk uçuşunun 2022'de, ilk teslimatın ise 2025'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dünya pazarına yönelik hedeflerin yanı sıra harekat bağımsızlığının maksimum seviyede sağlanabilmesi için Hürjet'te yerli/milli geliştirilen sistem ve alt sistemlerin kullanımına ve Milli Muharip Uçak ile sistemlerin ortaklaştırılmasına öncelik verilecek.
Anadolu Ajansı
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