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Abisi, babası, yengesi ve 2 yeğenini öldürdü, intihara teşebbüs etti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu
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