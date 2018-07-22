1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fındık rekoltesinde düşüş bekleniyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Külleme hastalığı, fındık kokarcası nedeniyle fındık rekoltesinde düşüş bekliyoruz
22 Temmuz 2018 11:47
Yazdır
Fındık rekoltesinde düşüş bekleniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, külleme hastalığı ve fındık kokarcası nedeniyle bu yıl fındık rekoltesinde düşüş beklediklerini belirterek, "Rekoltedeki düşüşün fındıkta maliyeti daha da yükselteceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, ağustos ayının ilk günlerinde başlayacak fındık hasadıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle çiftçinin başta mazot olmak üzere girdilere erişiminin zorlaştığını kaydetti.

Külleme hastalığı ve fındık kokarcası sebebiyle ürün rekoltesinde düşüş beklediklerine işaret eden Bayraktar, "Rekoltedeki düşüşün fındıkta maliyeti daha da yükselteceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, fındığın hem ülke hem de Karadeniz Bölgesi açısından vazgeçilmez, aynı zamanda ülkeye döviz kazandıran bir ürün olduğunu hatırlatarak, 400 bin ailenin, 706 bin hektar alanda üretim yaptığının, Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini, küresel fındık ihracatının da yüzde 75'ini karşıladığının altını çizdi.

Fındık piyasasında arz talep kuralının işlemediğine işaret eden Bayraktar, "Piyasada haksız rekabet ve tekelci bir ortam mevcut. Ürün ihtisas borsaları olmadığı için ürün senedine karşılık kredi kullanılamıyor. Borçları nedeniyle üreticimiz, fındığını arz talebe göre değil, hasattan hemen sonra satmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

- "TMO piyasada yer almalı"

Bayraktar, fındıkta fiyat sorununun çözülmesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasada yer almasından başka çare bulunmadığını belirterek, "Fındıkta fiyat, dolayısıyla üretici gelirinde istikrar sağlanması için TMO piyasada yer almalı, fiyatın ülkemizde belirlenmesi için fındık borsası kurulmalı, lisanslı depolar yaygınlaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alivre satışlara ve emanet usulüne son verilmesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, TMO'nun yükselen enflasyon, maliyetler ve üretici refahını göz önünde bulundurarak fiyat açıklamasının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 950 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İran'dan Türkiye'ye 4 ayda 800 binin üzerinde turist gitti
22 Temmuz 2018 12:28		 Hava yükünün 26 milyon tonu Türkiye'den taşındı
22 Temmuz 2018 12:08
BES'te cayma oranı azaldı
22 Temmuz 2018 09:00		 Albayrak: Son on yılda 420 milyar ABD doları yatırım yapıldı
22 Temmuz 2018 03:02
Almanya'dan peş peşe Türkiye hamleleri
21 Temmuz 2018 21:56		 Muğla'da, lüks yata 220 bin litre yakıt ikmali yapıldı
21 Temmuz 2018 20:37
TESK'ten 'gıdada KDV farklılığı giderilmesi' talebi
21 Temmuz 2018 19:27		 Yurt dışı tanıtım desteğinin kapsamı genişledi
21 Temmuz 2018 19:24
'Hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık'
21 Temmuz 2018 18:50		 Niğde'den Suudi Arabistan'a domates ihracatı
21 Temmuz 2018 18:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı
Bedelli askerlikte 28 gün devlete külfet
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yahudi ulus devleti yasası 3
mehdi 1
hayat 1
andriy bliznichenko 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 3
kel alaka 1
Doğal hukuk ve özgürlük 1
doğrucu davut 2
mars 1
frau m.a.p 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam