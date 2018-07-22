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Samsun'da KPSS'ye geç kalanlar gözyaşı döküp isyan etti

Yasak olmasına rağmen yanlarında cep telefonu, cüzdan, gözlük, araç anahtarı, bozuk para, kolye, küpe, toka getirenler dışarıda pencere kenarına koyup, çalınmaması için dua ettiler
22 Temmuz 2018 11:55
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Samsun'da KPSS'ye geç kalanlar gözyaşı döküp isyan etti

Samsun'da devlet kurumlarında memurluk görevini icra etmek isteyen adayların girdiği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için sınav yapılacak yerlere son saniye gelen adayların koşturmaları dikkat çekerken, geç kaldıkları için salona alınmayanlar gözyaşı döktüler. Sınav için gelenler ise yine yanlarında yasak olmasına rağmen, cüzdan, kolye, küpe, saat, araç anahtarı ve diğer eşyaları getirince içeri alınmayan eşyaları dışarıda pencere kenarlarına koyup, çalınmaması için dua ettiler.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde KPSS'ye girenler yine bildik görüntüleri yansıttılar. Sınava giren adaylar didik didik arınırken, sınav kağıtlarında yanlarında götürmeleri yasak olan toka, kolye, küpe, araç anahtarı, cüzdan, çanta, saat, kayış, bozuk para, ulaşım kartları, çakmak, mendil, şeker, cep telefonu getirince bu eşyalar içeri alınmadı ve dışarıda pencere kenarlarına bırakıp sınava girdiler. Sınav salonunun kapasının kapanmasına dakikalar kala öğrenciler adeta maratonda yarışırcasına son nefes sınav salonunun kapısından girmeyi başardılar. Saat 10.00'ı gösterdiğinde kapılar kapandı ve sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmadılar. Koşarak salonun kapısına gelen öğrenciler ise kapıların kapalı olduğunu görünce gözyaşı döktüler. Bazı öğrenciler sınav kağıtlarını yırtarak bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini ileri sürerek tepki gösterdiler. Bazı öğrenci ve veliler ise trafikteki yoğunluktan dolayı sınava geç kaldıklarını söylediler.

İhlas Haber Ajansı
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