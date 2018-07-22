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Aksaray'da trafik kazası: 16 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
22 Temmuz 2018 12:04
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Aksaray'da trafik kazası: 16 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Vedat Saygıner (58) yönetimindeki 06 FN 0260 plakalı minibüs, Aksaray-Adana karayolunun 3. kilometresinde bir deponun tel örgülerine ardından elektrik trafolarına çarptı.

Kazada sürücü Saygıner ile minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçtakilerin Şanlıurfa'dan nişan töreninden döndükleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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