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Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu

KPSS'de Atatürk'ın Rum Sandığı savaşı adını verdiği savaş soru oldu.
22 Temmuz 2018 12:18
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Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu

22 Temmuz KPS'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Rum Sındığı savaşı adını verdiği savaş soruldu. Adaylar Mustafa Kemal Atatürkün Rum Sındığı Savaşı olarak nitelendirdiği savaş hangisidir? sorusu karşısında şaşırdı. İşte Atatürk'ün Rum Sındığı adını verdiği savaşın tarihteki adı ve Rum Sındığı Savaşı'nın ayrıntıları...

Atatürk Başkomutanlık Meydan Savaşı'na Rum Sındığı adını uygun görmüştür. Rum Sındığı Savaşı Atatürk ün, İsmet İnönü tarafından Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşa layık gördüğü isimdir.

Mustafa Kemal Atatürk Sırp Sındığı Savaşı'na gönderme yapmıştır. Atatürk aslında Afyon ovalarında şahlanan ordunun Sırp Sındığı Savaşında şahlanan ordu ile aynı ordu oldğunada güzel bir gönderme yapmıştır.
Karar
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