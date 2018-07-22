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ALO 181'e 'Hep aynı şarkıları çalıyor' şikayeti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" Çağrı Merkezine yapılan "eğlence mekanı devamlı aynı şarkıları çalıyor", "düğününe beni çağırmadı, gürültü yapıyor" şeklindeki çağrılar gülümsetti.
22 Temmuz 2018 12:23
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ALO 181'e 'Hep aynı şarkıları çalıyor' şikayeti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" çağrı merkezi, bu yılın ilk 6 ayında, aralarında "eğlence mekanı devamlı aynı şarkıları çalıyor", "düğününe beni çağırmadı, gürültü yapıyor" şeklinde gülümseten şikayetlerin de bulunduğu 250 bin 406 çağrıya yanıt verdi.

Bakanlıktan alına bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vatandaş ile Bakanlık arasında köprü vazifesi görmesi ve vakit kaybının önüne geçilmesi amacıyla hizmete aldığı ALO 181 Çağrı Merkezine, bu yılın ilk 6 ayında 250 bin 406 aramayı cevapladı.

En fazla aramanın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'dan alındığı çağrı merkezinde, vatandaşın İmar Barışı uygulaması, Tapu ve Kadastro randevu ve bilgi, kentsel dönüşüm, çevre şikayetleri dahil Bakanlığın mevzuat alanına ilişkin konulardaki sorularına cevap verildi.

Vatandaşlar iletişim merkezini çoğunlukla bilgi edinmek için aradı. 2018'in ilk 6 ayında bilgi almak için arayanların sayısı 195 bin 120, şikayet ve ihbar bildirimli aramalar ise 13 bin 964 olarak gerçekleşti.

En fazla arama tapu randevuları için

Çağrı Merkezi, tapu ve kadastro uygulamalarına yönelik bilgi ve internet üzerinden online randevu hizmetlerinde 112 bin 529 vatandaşın talebini karşıladı. Sadece tapu randevuları için arayan sayısı 41 bin 322 olurken, vatandaşlar bulundukları ilde tapu müdürlüklerine gitmeden bilgi veya tapuda satış işlemleri için bir telefonla randevu işlemlerini sonuçlandırabiliyor.

Kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik 72 bin 630 vatandaşın her türlü sorusuna cevap verilen çağrı merkezine, kentsel dönüşüm konusunda en çok devlet desteklerine ilişkin kira yardımı, faiz desteği, riskli yapı konularında sorular yöneltildi.

Çevre için 50 bin kişi aradı

Öte yandan hava, su, deniz, toprak, atık ve gürültü konularındaki şikayetleri ilgili kuruluşlara ileten Çağrı Merkezi, çevre yönetimi, ÇED, belediyeler ve tabiat varlıklarına ilişkin 50 bin 860 çağrıyı da kayıt altına aldı.

Çağrı merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Sıfır Atık" Projesiyle kapsamında, atık kağıt, metal, cam, plastik, bitkisel atık yağ ve atık pil konularında çok sayıda vatandaşı bilgilendirdi.

4 milyon lira çevre cezası

Vatandaşların ALO 181'e ilettiği şikayetler sonucu yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 4 milyon 311 bin 596 lira ceza kesildi.

Çağrı merkezi operatörlerinin telefon, e-posta ve SMS yoluyla görüştükleri 5 bin 225 kişiyle yapılan ankette, çağrı merkezine olan memnuniyet oranı yüzde 96 olarak belirlendi.

Gelen çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra ilk 6 ayda ilginç ve gülümseten çağrılara da yanıt verildi.

Buna göre Antalya'dan arayan bir vatandaş, bir eğlence mekanını mahkemeye vereceğini belirtip, devamlı aynı şarkıların çaldığından yakınarak gürültüden şikayetçi oldu.

İstanbul'dan arayan bir başka kişi ise sokak düğününe davet edilmediği için komşusunu "gürültü yapıyor" diye şikayet etti.

Anadolu Ajansı
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