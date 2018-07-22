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İran'dan Türkiye'ye 4 ayda 800 binin üzerinde turist gitti

İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Seyyid Celal İbrahimi, ABD'nin yaptırımlarının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, 4 ayda 800 binden fazla İranlının Türkiye'ye gittiğini söyledi.
22 Temmuz 2018 12:28
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İran'dan Türkiye'ye 4 ayda 800 binin üzerinde turist gitti

İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Seyyid Celal İbrahimi, ABD'nin yaptırımlarının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, 4 ayda 800 binden fazla İranlının Türkiye'ye gittiğini söyledi.

İbrahimi, İran'dan Türkiye'ye son 4 ayda 800 binin üzerinde turist gittiğini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 12 milyar 500 bin dolar civarında olduğunu belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan İbrahimi, ticarete konu ürünlerin başında, petrol, doğalgaz, petrokimya, kuru meyve, şifalı bitkiler ve madenlerin geldiğini ifade etti.

Ülkesine yönelik yaptırımları görüşmek üzere ABD'den bir heyetin Türkiye'ye gitmesine ilişkin ise İbrahimi, şunları söyledi:

"Türkiye İran ilişkilerinin ABD'nin yaptırımlarından olumsuz yönde etkilenmesini beklemiyoruz. Şu ana kadar iki ülke arasında ihracat ve ithalat alanlarında bir düşüş yaşanmadı."
Anadolu Ajansı
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