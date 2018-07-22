1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbullulara sağanak sürprizi!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
22 Temmuz 2018 12:47
Yazdır
İstanbullulara sağanak sürprizi!

Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe'de, öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Kısa sürede doluya çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerindeki kuytulara sığındı.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bostancı ve Küçükyalı mevkilerinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yağış, yaklaşık yarım saat sürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 871 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
22 Temmuz 2018 14:48		 Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
22 Temmuz 2018 14:08
Çukurova'nın bilinmeyen lezzetleri kebaba rakip olacak
22 Temmuz 2018 13:53		 Aksaray'da trafik kazası: 16 yaralı
22 Temmuz 2018 12:04
Gözyaşlarıyla izlediler
21 Temmuz 2018 21:50		 Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
21 Temmuz 2018 20:07
Suda mahsur kalan minibüse ilginç kurtarma
19 Temmuz 2018 21:10		 6 günden beri kayıp genç bağ evinde ölü bulundu
19 Temmuz 2018 19:25
Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
18 Temmuz 2018 21:37		 Samsun'da aynı yerde iki kaza: 7 yaralı
18 Temmuz 2018 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Ek gösterge gecikirse emeklilik ertelenecek
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ideolojik körlükle malul yazarların durumu 1
batı tandanslı ideolojik körlük 1
yahudi ulus devleti yasası 3
oleksandr rybka 2
karşıtların birliği 2
hisya 1
sokak köpeğinin canlı canlı çöp arabasında preslenmesi 1
mars 1
sude 2
kel alaka 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam