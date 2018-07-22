|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: - "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir"
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.
Üstün, sosyal medya hesabından, "Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz." uyarısı yaptı.
Bu haber 692 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI