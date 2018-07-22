Emekliliğin ardından kendini doğaya verdi

Emekli olduktan sonra Denizli'nin Buldan ilçesine yerleşen Mehmet Kızılöz isimli vatandaş, tadilat ettirdiği evin çevresini ağaçlandırıp çok sayıda hayvan alarak doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Köprübaşı'ndaki evini yaptığı tadilatla yenileyen emekli şoför Mehmet Kızılöz, günün her saati hayvanları besleyip, ağaçlar ve bitkilerle ilgileniyor. Evinin etrafını ve ağaçlandırdığı bölgeyi Türk bayrakları ile de donatan Kızılöz, "Küçük yaşlarımdan itibaren Atatürk'e ve Türk bayrağımıza düşkünüm. 2006 yılında aldığım bu eve yaptığım tadilattan sonra 2014'te taşındım. Evimin alt yanında bulunan yolun kenarına iki adet kuş barınağı yaptım.

Sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyaçları için düzenekler yaptım. Hatta arılar, sincaplar ve kaplumbağalar için yuvalar hazırladım. Ben doğa dostuyum" dedi.. Tüm çalışmaları maddi ve manevi olarak kendi çabasıyla yaptığını söyleyen Mehmet Kızılöz, "İnsanlar için de eski çardak dediğimiz şimdi kamelya tabir edilen halka açık oturma ve dinlenme yeri yaptım. Ben göremem meyvelerini ama gelecek nesiller için her meyvenin 20 adet ağaç fidanını diktim. Yaşım 60 ama işim bitmedi daha yapacak çok işim var.

Eski Buldan'ın kültüründe ve geleneklerimizde var olan doğa ve insan sevgisini yaşatmak için çalışıyorum. Denizli'de yıllarca çalışırken Buldan'ın lakaplarının nasıl konulduğunu düşünüyordum. Şimdi bu konuda araştırmalar yapmaktayım. Buldan'da lakapların pek çoğu hayvanlar üzerine konulmuş. Kuzucular, Eşekçiler, Katırcılar, Deveciler, Yılancılar gibi lakaplarımız var. Bana göre bu lakapların hayvan sevgilerinden dolayı konulduğunu düşünüyorum" diye konuştu.