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DEAŞ üyesi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Özbekistan uyruklu şüpheli, sahte pasaportla yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Özbekistan uyruklu zanlı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Özbekistan uyruklu N.U'nun, sahte pasaportla yurtdışına kaçacağı istihbaratı üzerine Atatürk Havalimanı'nda önlem aldı.
Polis ekipleri, Dış Hatlar Terminalinde N.U'yu gözaltına aldı. Zanlının üzerinde Utkırzhon Kurbanoz adına düzenlenmiş sahte pasaport ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. mahkemece tutuklandı.
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