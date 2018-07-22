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Atatürk'e hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye ineci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
22 Temmuz 2018 13:23
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Atatürk'e hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Safiye İ. ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan Safiye İ.'nin, 5186 Sayılı Yasa'ya muhalefet ederek Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
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