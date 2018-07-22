Kütüphane kurmak sevdası oldu

Çalıştığı kamu kurumu kapanınca 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen ve kütüphaneci olarak çalışan 57 yaşındaki Zeki Aktürk, mesleğine olan aşkını emekli olduktan sonra da sürdürdü. Kütüphanesi olmayan okulları bulup bağışçılardan kitap toplayan Aktürk, 2008'den itibaren 10 yılda birçok ilde 45 okulda kütüphane kurulmasına önayak oldu.

Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı kurumun kapanması nedeniyle 2006'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçtiğini ve kurum bünyesinde kütüphaneci olarak çalıştığını söyledi.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphaneci olarak çalışırken kitap sayısını yeterli bulmadığını aktaran Aktürk, "Birçok yayıneviyle irtibata geçerek birçoğundan olumlu dönüş aldım ve okul kütüphanesinde 4 bin civarında olan kitap sayısını yaklaşık 9 binlere çıkardım." dedi.

Aktürk, bağışlanan kitap sayısı artınca kütüphanenin dar gelmeye başladığını, okul binasındaki bir sınıfı da kütüphaneye dönüştürdüklerini belirtti.

"Öğrencilerin kitaba olan ilgisi beni daha da tetikledi"

Emekli olunca kütüphaneciliği gönüllü olarak devam ettirmeye karar verdiğini anlatan Aktürk, şöyle devam etti:

"Kütüphanecilik işini çok sevmiştim. Öğrencilerin kitaba olan ilgisi beni daha da tetikledi. Kendime durmayı yakıştıramadım. Emekli olduktan sonra, kütüphanesi olmayan okulları bulmaya çalıştım. Okullarda kütüphane oluşturmak için gönüllü bağışçılardan kitap topladım. 2008'den beri Türkiye genelinde birçok ilde 45 okulda kütüphane kurdum. Kendim bazılarına gidemesem de kütüphane kurulmasını uzaktan organize ettim."

İl dışından ve Kütahya'dan birçok kişinin kitap desteğinde bulunduğunu dile getiren Aktürk, evlerde "Okuyanı kalmadı" denilen kitapları gün yüzüne çıkardığını, köprü vazifesi yaptığını ifade etti.

Kütüphane kurarken karşılaştığı iki olayın kendisini çok derinden üzdüğüne işaret eden Aktürk, şöyle devam etti:

"Depremin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki bir okula kütüphane kurmuştum. Maalesef teröristler bir süre sonra kütüphane kurduğum okulu yaktılar. Kurduğum kütüphanede yangında yok oldu. Bu durum bende büyük üzüntü oluşturdu. Diğer olay ise kendi memleketim olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çocukluğumun geçtiği ilkokulda bir kütüphane olmadığını öğrendim. Bu eksikliği gidermek için tamamen kendi imkanlarımla okuluma Kütahya'dan götürdüğüm 2 bin kitaplık bir kütüphane kurdum. Beni üzen ve kahreden durum ise kurduğum kütüphanenin bir süre sonra tuvalete çevrilmesi oldu. Maalesef çocukluğumun geçtiği okulda yaşanan bu olay beni çok derinden üzdü. Adeta bir yıkıma uğradım ama yine de yılmadım."

"Ömrümün sonuna kadar kütüphane kurmaya devam edeceğim"

Aktürk, ömrünün sonuna kadar kütüphane kurmaya devam edeceğini vurgulayarak "Güzel bir kütüphane oluşturulduğunda kitap okuma oranı da çok mükemmel oluyor. Amacım kitaba dokunan ellerin artması. Ömrümün sonuna kadar kütüphane kurmaya devam edeceğim. Dünyanın neresinde olursa olsun kütüphane kurmam için çağrıldığımda seve seve gitmeye hazırım. Yeter ki destek ve imkan sağlansın." değerlendirmesini yaptı.

Kitap devrinin asla bitmeyeceğini savunan Aktürk, "Kitap devri bitti diyenler gelsinler benim kurduğum kütüphaneleri görsünler. Öğrencilerin kitaba nasıl ilgi gösterdiklerini görsünler. Okuma oranlarına baksınlar. Bir öğrenci kurduğum kütüphanedeki kitabın başlığını dahi okuması yeterli çünkü bir süre sonra da onun devamının geleceğine inanıyorum ben." dedi.

Aktürk, Millet Kıraathaneleri projesini desteklediğini kaydederek "Memleketimizin her köşesinde millet kütüphaneleri olsun. Parası olmadığı için kitap alıp okuyamayan insanlar var. Bu kütüphaneler bu eksikleri tamamlayacak inşallah." diye konuştu.